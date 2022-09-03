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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» вместо разгрома едва не сравнял счёт в игре с «Краснодаром»

 
03 Сентября 2022 • 20:06 Комментировать
Краснодар
2:1
Сочи
окончен

Матч восьмого тура Премьер-лиги «Краснодар» - «Сочи» получается богатым на события. При счете 2:0 «быки» забили снова, но ВАР отменил гол Сергея Волкова. Вскоре Георгий Мелкадзе с левого угла штрафной поразил дальнюю часть ворот. В следующей атаке Тимофей Маргасов зарядил в ближнюю штангу, и счет остается 2:1.

Напомним, что в начале второго тайма «Краснодар» забил дважды (Олакунле Олусегун и Эдуард Сперцян).

«Краснодар» продолжает делить первое место с «Зенитом», сочинцы пока пятые.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сочи
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