Сперцян оценил шансы «Краснодара» на медали в РПЛ

Лучший бомбардир «Краснодара» в нынешнем сезоне чемпионата России Эдуард Сперцян оценил шансы своей команды на завоевание призового места.

«Все возможно. Надо к этому стремиться. У нас сейчас хороший график. Но не могу сказать, что каждая победа дается легко», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Известия».

После семи сыгранных туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 14 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч «быки» проведут на своем домашнем стадионе с «Сочи». Поединок состоится в субботу, 3 сентября. Начало запланировано в 18:30 по московскому времени.