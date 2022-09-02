Баньяц: «В России играют быстрее, чем в Сербии»

Новичок «Краснодара» Михайло Баньяц сравнил чемпионат Сербии с Российской премьер-лигой. Напомним, что в дебютных 6 матчах за «быков» полузащитник отметился двумя голевыми передачами.

«В России играют быстрее. В Сербии медленнее темп игры, движение, динамика. Поэтому мне пока тяжело адаптироваться, надо привыкнуть», – сказал Баньяц в интервью Sport 24.

«Краснодар» пока идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с отрывом в 3 очка от петербургского «Зенита», который пока располагается на первой строчке. Баньяц перебрался в «Краснодар» этим летом из «Бачка Топола».