​Ловчев спрогнозировал счёт в дерби «Краснодара» и «Сочи»

В субботу вечером в восьмом туре Премьер-лиги России пройдёт южное дерби между «Краснодаром» и «Сочи». Своими мыслями об этом противостоянии поделился ветеран «Спартака» Евгений Ловчев.

Давая комментарий для «Плеймейкера», Ловчев отметил, что «Краснодар» и «Сочи» являются забитыми командами, поэтому он ждёт забитых голов.

«Я часто называю в своих прогнозах счёт 2:1 – назову его и теперь. Разумеется, в пользу «Краснодара», - высказался экс-игрок «Спартака».

Матч между «Краснодаром» и «Сочи» стартует 3 сентября в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.