Нападающий Барсов покинул «Сочи» и перешёл в «Нефтехимик»

Нападающий «Сочи» Максим Барсов покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист уже успел подписать двухлетний контракт с нижнекамским «Нефтехимиком».

Всего в составе «Сочи» Барсов провёл 53 матча, в которых забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Форвард также выступал за «КАМАЗ», «Оренбург», ульяновскую «Волгу» и «Балтику».

В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России Барсов провёл за «Сочи» одну встречу, не отметившись в ней результативными действиями.

Свой следующий матч подопечные Вадима Гаранина проведут 3 сентября против «Краснодара». Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.