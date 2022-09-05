Мелкадзе озвучил задачу «Сочи» в РПЛ

Форвард Георгий Мелкадзе, который защищает цвета «Сочи», рассказал о задаче своей команды на нынешний сезон Российской Премьер-лиги. Слова футболиста передает Metaratings.ru.

«Наша задача - зацепиться за первую пятерку. Это выполнимо. Думаю, нам по силам быть в топ-5 по итогам сезона», - высказался нападающий.

В рамках восьмого тура чемпионата России «Сочи» на выезде встречался с «Краснодаром». Команда потерпела поражение от «быков» со счетом 1:2.

После восьми проведенных матчей сочинский коллектив набрал 13 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.