Крыховяк рассказал о человеке, который убедил его принять предложение от клуба из Саудовской Аравии

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий за клуб «Аль-Шабаб» на правах аренды, рассказал о том, кто убедил его присоединиться к команде из Саудовской Аравии.

По словам польского футболиста, перед своим переходом в «Аль-Шабаб» он советовался с аргентинским полузащитником Эвером Банегой, вместе с которым ранее выступал за испанскую «Севилью».

«Когда поступило предложение от «Аль-Шабаб», я связался с Эвером Банегой. Я спросил его о клубе и всей организации. Его положительные комментарии помогли мне принять решение», — приводит слова Крыховяка meczyki.pl.

Однако 32-летний игрок также отметил, что погоду в Саудовской Аравии невозможно назвать благоприятной для игры в футбол из-за сильной жары.

В текущем сезоне Крыховяк провёл за «Аль-Шабаб» один матч, в котором результативными действиями отметиться не сумел.