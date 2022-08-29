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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун: «Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это»

 
29 Августа 2022 • 10:40 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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03.09 18:30

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём будущем.

По словам 20-летнего нигерийца, в ближайшее время он не планирует покидать российский клуб, несмотря на имеющуюся у него возможность из-за тёплых отношений с президентом клуба Сергеем Галицким.

«Сейчас я хочу играть в России, а потом планирую попробовать себя в Европе. Когда? В любой момент. Что касается разговоров с Галицким, то я его очень сильно уважаю, а он — меня. Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это. Но пока не хочу», — приводит слова Олусегуна «Чемпионат».

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «быков» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий Трансферы футбола - лето 2022 Олакунле Олусегун
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