Олусегун: «Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своём будущем.

По словам 20-летнего нигерийца, в ближайшее время он не планирует покидать российский клуб, несмотря на имеющуюся у него возможность из-за тёплых отношений с президентом клуба Сергеем Галицким.

«Сейчас я хочу играть в России, а потом планирую попробовать себя в Европе. Когда? В любой момент. Что касается разговоров с Галицким, то я его очень сильно уважаю, а он — меня. Уверен, что если я приму решение уйти, то смогу сделать это. Но пока не хочу», — приводит слова Олусегуна «Чемпионат».

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «быков» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.