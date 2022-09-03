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Гол+пас Олегусена позволили «Краснодару» обыграть «Сочи» в краевом дерби и догнать «Зенит» в таблице

 
03 Сентября 2022 • 20:28 Комментировать
Краснодар
2:1
Сочи
окончен

В воскресенье в чемпионате России будет Дерби двух столиц, а в субботу прошло дерби Краснодарского края.

Протокол игры  
Краснодар2:1Сочи
(1:0) Олусегун Олакунле49'  
(2:0) Сперцян Эдуард52'  
  66'Мелкадзе Георгий (2:1)
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичКайо СилваБородин Сергей Алексеевич 56' (Литвинов Вячеслав ( 56') Рамирес КристианКривцов Никита  81'Черников Александр 17' (Баньяц Михайло ( 17'  81') Сперцян Эдуард 88' (Якимов Вячеслав ( 88') Ионов АлексейКордоба Джон  80'Олусегун Олакунле 83' (Ахметов Ильзат ( 83')
Запасные: Самко ВладиславИсаенко ОлегАгкацев СтаниславСорокин ЕгорОкоронкво Джонатан
Адамов ДенисМещанинов АртёмДркушич ВаняЮрганов Игорь  60'Маргасов ТимофейНобоа КристианТерехов Сергей  90'Макарчук Артём  60'Сарвели Владислав 56' (Бурмистров Никита ( 56') Мелкадзе Георгий 84' (Жоаозиньо Рамос ( 84') Юсупов Артур
Запасные: Джанаев СосланСиссако МуссаМиладинович ИванКравцов КириллМартовой ДаниилШипунов ТимофейЗаболотный НиколайУшатов КириллAmir Batyrev
03 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

Каков статус «Краснодара» и «Сочи» в турнирной таблице? Если бы российские клубы допускались в еврокубки, они бы считались претендентами на попадание в них. Весной «быки» пережили обновление в связи с уходом легионеров, а сейчас часть иностранцев туда вернулась, плюс ряд молодых игроков обтесался в основном составе. «Сочи» в прошлом сезоне занял аж второе место и теперь тоже перестраивается после смены тренера и какого-то процента футболистов.

Матч начался в тихом темпе, команды не предложили друг другу высоких скоростей. Только на семнадцатой минуте хозяева придумали полуопасный момент. Кордоба замыкал пас Сперцяна, и замкнул он его во вратаря. Сначала «Краснодар» выглядел интереснее, потом больше атаковал «Сочи», дальше инициатива вернулась к «быкам». На 38-й минуте Ионов слева коротко выкатил на Баньяца (который заменил травмировавшегося Черникова), тот пробил в ближний угол, но подкатившийся Дкрушич успел перевести мяч на угловой. Сперцян, сместившись с левого края, после стеночки ахнул под перекладину – Адамов был к этому готов и перемахнул мяч через верхнюю планку.

Впрочем, на активность соперника черноморцы ответили своим включением, и самые последние минуты первого тайма прошли уже под контролем сочинцев. Нобоа классно подключил Сарвели, но там краснодарцев подстраховал Волков. После доставки с левого фланга Макарчука и тычка Мелкадзе Сафонов не сумел зафиксировать мяч в руках. На добивании гости, в свою очередь, не смогли проткнуть его в створ на ограниченном пространстве – ленточку защитили Рамирес и Сафонов. Выскочивший чуть позже один на один Юсупов безобразно распорядился своим шансом, слабо пробив во вратаря соперника.

Старт второго тайма явился ударным для «Краснодара». «Быки» разразились двумя голами с малым временным интервалом между ними, хотя до этого имел впереди шанс Мелкадзе, пробивший выше перекладины. Баньяц как-то легко прошёл по зоне правого инсайда и покатил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Олусегун загнал мяч в правый угол (1:0). Через три минуты – результативная контратака. Ионов закинул на Олусегуна, а тот, будучи в неудобной позиции, поделился мячом со Сперцяном, который исполнил мастерский парашют за шиворот покинувшему створ Адамову (2:0).

По истечении часа игры Кордоба некстати оказался перед голкипером гостей, закрывая ему обзор, когда Волков забивал мощным ударом с подбора после углового. Арбитр посмотрел видеоповтор и отменил взятие ворот. Причина – пассивный офсайд Кордобы. Вот ведь как бывает: счёт, казалось, увеличился до 3:0, но по факту он вскоре стал 2:1. Сочинцы отквитали один гол благодаря комбинации Мелкадзе и Бурмистрова на левом полуфланге. Первый из них зряче покатил проникающий пас, а второй поразил дальний угол. Более того, Маргасов простил краснодарцев через полторы минуты, угодив в штангу, после чего мяч ушёл на угловой от Сафонова. За резкий провал в игре «быки» едва не поплатились счётом в свою пользу.

Оставшееся время гости провели в бесплодных попытках спастись от поражения. Краснодарцы отошли назад и обороняли своё шаткое превосходство. Кроме того, хозяева при удобном случае тянули время. Жоаозиньо, вышедший на замену, мог бы принести визитёрам одно очко, но Сафонов был надёжен и вытащил мяч из угла. В компенсированное время в чужую штрафную ходил Адамов и чуть не нарвался на пропущенный гол в пустые ворота - гости вовремя сфолили в центре поля. «Краснодар» догнал по очкам «Зенит», но уступает питерцам по разнице мячей.

Кирилл Иванцов

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