Точилин: «Нам чуть не повезло»

В восьмом туре российской Премьер-лиги «Сочи» пришлось съездить в гости к «Краснодару», где команда Александра Точилина потерпела поражение со счетом 1:2. Наставник «Сочи» поделился своим мнением о событиях игры, он считает, что его команде не повезло.

- Мы неплохо начали второй тайм, но, к сожалению, пропустили два мяча. Эти голы не вытекали из самой игры, в этих эпизодах допустили индивидуальные ошибки. По игре мы однозначно наиграли минимум на ничью. Нам где‑то не хватило везения, - заявил Сторожук в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем туре «Сочи» примет в домашнем матче московское «Динамо».