​«Спартак» опустился на 5 место в РПЛ после поражения от «Зенита»

«Спартак» в воскресенье огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Зенита» - 1:2. Неудачный результат негативно отразился на турнирном положении команды Гильермо Абаскаля – она опустилась на 5 место Премьер-лиги. Перед туром «красно-белые» шли в турнирной таблице вторыми.

В понедельник «Спартак» может опустить ещё ниже. Если «Ростов» обыграет «Торпедо», «красно-белые» окажутся в таблице шестыми.

Лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», который набрал 20 очков. Дальше идут ЦСКА и «Краснодар» - у них по 17 зачётных баллов в активе.

«Зенит» завоёвывал титул РПЛ в каждом из четырёх последних сезонов.