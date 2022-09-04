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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» опустился на 5 место в РПЛ после поражения от «Зенита»

 
04 Сентября 2022 • 22:22 Комментировать (5)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

«Спартак» в воскресенье огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Зенита» - 1:2. Неудачный результат негативно отразился на турнирном положении команды Гильермо Абаскаля – она опустилась на 5 место Премьер-лиги. Перед туром «красно-белые» шли в турнирной таблице вторыми.

В понедельник «Спартак» может опустить ещё ниже. Если «Ростов» обыграет «Торпедо», «красно-белые» окажутся в таблице шестыми.

Лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», который набрал 20 очков. Дальше идут ЦСКА и «Краснодар» - у них по 17 зачётных баллов в активе.  

«Зенит» завоёвывал титул РПЛ в каждом из четырёх последних сезонов.

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Спартак Москва Зенит
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Комментарии (5)
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bowman
04 Сентября 2022 в 23:11
Я уж подумал это новый Спартак способный удивить, но похоже показалось)))
wild cat
04 Сентября 2022 в 22:42
ай..да сваиво привычнава места ышо далико...)) ане и так нончи вышэ галавы прыгнули...)) дажы лидиравали кагда та...)) некатарыя гарячия головы их дажы чимпионами стали называть...))
kostet
04 Сентября 2022 в 22:34
Еще на пять опустится, и будет отлично.
ингерман
04 Сентября 2022 в 22:34
ай эцо он так поднявси.. А-ха-ха-ха.. )))
Горчица+
04 Сентября 2022 в 22:32
Есть куда стремиться вниз по таблице!
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат 2.30 3.45 3.10
окончен Спартак Москва 1:2 Зенит 3.85 3.80 1.90
05.09  20:00 Торпедо Москва ... Ростов
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