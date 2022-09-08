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Генич недоволен задницей Кейта Бальде

 
08 Сентября 2022 • 16:44 Комментировать (5)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Комментатор Константин Генич дал оценку дебютному матчу нападающего «Спартака» Кейта Бальде. Сенегалец впервые вышел на поле в форме с ромбиком на груди, когда его команда противостояла «Зениту» в центральном матче восьмого тура (1:2).

- Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой… - заявил Генич в интервью «Спорт-Экспрессу».

Комментатор добавил, что с таким же успехом можно было выпустить и его самого. Отметим, что журналист является воспитанником «Спартака».

27-летний Бальде в конце августа согласовал с московским клубом контракт на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич Кейта Бальде
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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AndrewS
08 Сентября 2022 в 17:28
Фу, проказник!.. :)
Evgen 86
08 Сентября 2022 в 17:22
Каминг аут Генича? Хотя у меня иногда закрадывались сомнения...
Volond
08 Сентября 2022 в 17:22
Что-то Генич не договаривает)))
sierge
08 Сентября 2022 в 16:52
он видимо знаток...
Alex1972
08 Сентября 2022 в 16:50
С какой?...
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