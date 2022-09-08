Генич недоволен задницей Кейта Бальде

Комментатор Константин Генич дал оценку дебютному матчу нападающего «Спартака» Кейта Бальде. Сенегалец впервые вышел на поле в форме с ромбиком на груди, когда его команда противостояла «Зениту» в центральном матче восьмого тура (1:2).

- Конечно, Абаскалю очень хотелось выпустить Кейта на свежака, но он вообще не готов. С такой жопой… - заявил Генич в интервью «Спорт-Экспрессу».

Комментатор добавил, что с таким же успехом можно было выпустить и его самого. Отметим, что журналист является воспитанником «Спартака».

27-летний Бальде в конце августа согласовал с московским клубом контракт на три года.