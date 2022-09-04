​«Спартак» нанёс всего 4 удара, «Зенит» - 22

«Зенит» обыграл «Спартак» на выезде в главном поединке восьмого тура Российской премьер-лиги. После первого тайма «красно-белые» вели благодаря голу Александра Соболева, но точные удары Деяна Ловрена и Андрея Мостового обеспечили три очка «сине-бело-голубым» - 2:1.

Согласно статистике InStat, которая отражена на официальном сайте РПЛ, игроки «Спартака» за матч нанесли всего 4 удара по воротам соперника. Футболисты «Зенита» били намного больше – 22 раза. По ударам в створ, понятное дело, перевес тоже на стороне питерцев – 6:2.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.