Семак: «Мы же не можем выигрывать все матчи так, как за Суперкубок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:1).

- Что значит такая победа в турнирном раскладе?

- Пока ничего, то, что мы сохранили за собой первое место. Это важно. Уже следующий тур будет через неделю, будем готовиться к следующему матчу. Это восьмой тур. Что можно сказать? Ничего нельзя сказать.

- Если в целом, насколько это была тяжелая победа? Особенно, если сравнивать с Суперкубком, где у вас получилась достаточно легкая победа.

- Мы же не можем выигрывать все матчи так, как за Суперкубок. Конечно, будут тяжелые матчи, как сегодняшний. Таких много будет, когда мы не забиваем, а соперник забивает. Нам нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы забить, переломить ход матча. Естественно, что таких матчей будет очень много. Практически все, за исключением, может быть, двух-трех в чемпионате, где всё будет складываться удачно. Остальные будут все сложные.