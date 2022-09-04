Бывший игрок и капитан «Зенита» Мигель Данни дал прогноз на гостевой матч питерцев против «Спартака». Команды сразятся в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

Видео со словами Данни на русском языке показала пресс-служба «сине-бело-голубых» в «Телеграме». Португалец считает, что «Зенит» отпразднует гостевую победу со счётом 2:0. Данни отметил, что питерская команда сильнее, поэтому именно она наберёт три очка.

Стартовый свисток в матче «Спартак» - «Зенит» арбитр Павел Кукуян даст в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.