Кержаков назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»

Экс-нападающий петербургского «Зенита», а ныне футбольный тренер Александр Кержаков поделился мнением о предстоящей встрече «сине-бело-голубых» против московского «Спартака» в восьмом туре чемпионата России.

«Фаворит - «Зенит». Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Не вижу весомых доводов в пользу «Спартака», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этим поединком «красно-белые» занимают второе место в таблице Премьер-лиги, а питерцы идут на первой строчке.