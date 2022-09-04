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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Спартак» и «Зенит» сейчас на одном уровне»

 
04 Сентября 2022 • 13:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.85 X 3.80 2 1.90
Через 5 ч. 29 мин.

Тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», поделился своими мыслями перед битвой двух столиц. «Спартак» и «Зенит» выяснят отношения в восьмом туре Российской премьер-лиги в воскресенье вечером.

«Спартак» и «Зенит» сейчас команды одного уровня. Шансы на победу одинаковы», - высказался Рианчо, слова которого на своих страницах приводит sport24.

После семи туров на вершине турнирной таблицы российского чемпионата располагается «Зенит», набравший 17 очков. «Спартак» раздобыл на один балл меньше, поэтому он идёт вторым.

Стоит сказать, что «Спартак» не обыгрывал «Зенит» на официальном уровне почти пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Рауль Рианчо
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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