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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» назвал сроки восстановления Литвинова

 
05 Сентября 2022 • 14:15 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

В воскресном матче Премьер-лиги против «Зенита» травму получил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Вскоре после начала второго тайма футболист неудачно наступил на ногу и, как следствие, покинул поле в слезах.

В результате обследования у Литвинова было выявлено повреждение связок голеностопа. Восстановление хавбека займёт приблизительно три недели, о чём рассказала пресс-служба «красно-белых».

Что касается Кристофера Мартинса, тоже получившего травму в воскресенье, то полузащитнику предстоит пройти дополнительное обследование. О его состоянии «Спартак» обещает сообщить позже.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» - 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Кристофер Мартинс
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