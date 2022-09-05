​«Спартак» назвал сроки восстановления Литвинова

В воскресном матче Премьер-лиги против «Зенита» травму получил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Вскоре после начала второго тайма футболист неудачно наступил на ногу и, как следствие, покинул поле в слезах.

В результате обследования у Литвинова было выявлено повреждение связок голеностопа. Восстановление хавбека займёт приблизительно три недели, о чём рассказала пресс-служба «красно-белых».

Что касается Кристофера Мартинса, тоже получившего травму в воскресенье, то полузащитнику предстоит пройти дополнительное обследование. О его состоянии «Спартак» обещает сообщить позже.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» - 1:2.