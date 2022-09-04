«Зенит» добыл волевую победу над «Спартаком» и упрочил единоличное лидерство в РПЛ

В матче восьмого тура чемпионата России сошлись лидеры – «Зенит» и «Спартак».

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Максименко чуть не привез гол в свои ворота (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Опасный удар Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Малком упускает голевой момент (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Деяна Ловрена (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Андрея Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Кержаков отражает удар Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Центральный матч не только тура, но и всего первого круга состоялся на «Открытие Арене». Чемпион России против обладателя Кубка России, первое место против второго. На данный момент «Зенит» и «Спартак» заняли все регалии российского футбола, да и демонстрируемый командами футбол, достоин занимаемых мест. В общем, две сильнейшие команды России выясняли, что изменилось за два месяца, когда «Спартак» сгорел «Зениту» 0:4 в Суперкубке.

Неожиданностей в стартовых составах не было: в запасе у «Спартака» остался новичок Бальде Кейта, а игру «Зенита» готов был усилить Зелимхан Бакаев. Рядом с экс-спартаковцем расположились выздоровевший Клаудиньо и Иван Сергеев. А начал встречу с бодрого привоза Александр Максименко. Голкипер «Спартака» выкатил мяч Мостовому в своей штрафной площади, Андрей вроде сориентировался быстро и пробил, но его удар заблокировал Джикия.

«Зенит» атаковал куда лучше, владел инициативой, бодро прессинговал. Следующий шанс, кстати, получил и запорол тот же Мостовой. Андрей снова получил мяч в штрафной площади, на паузе убрал Денисова и пробил, на сей раз чуть-чуть не попав в створ. За такую расточительность «Зенит» был наказан. Игнатов длинной передачей нашёл Соболева, тот сбросил на Мартинса, а потом сам же замкнул прострел Кристофера, ловко развернув Деяна Ловрена – 1:0.

«Зенит» пропустил, но себе не изменил – продолжил губить шикарные моменты. Так Малком и Кассьерра по очереди выбегали на шикарные прострелы, били в касание метров с пяти и не попадали в створ. Такое преимущество просто не могло пройти бесследно. На старте второй половины матча «Зенит» всё-таки сравнял счёт. После подачи от угла поля и рикошета от Литвинова мяч достался Ловрену, который с угла вратарской площади пробил точно в «домик» Максименко – 1:1.

После пропущенного мяча «Спартак» получил ещё один удар, из-за травмы потеряв Литвинова. Абаскаль выпустил Умярова и заодно позволил дебютировать Кейта, заменив Игнатова. Но перестановки эти не помогли. На исходе часа игры Андрей Мостовой воспользовался полной свободой у чужой штрафной площади. Сместился по линии к центру и шикарным ударом уложил мяч под штангу – 1:2. И вот только после гола «Зенит» отдал «Спартаку» инициативу, грамотно выстроившись на своей половине поля. А москвичи в позиционных атаках так и не впечатлили.

В компенсированное время Николсон и Промес могли затолкать мяч в сетку, но Кержаков не допустил этого. Победил «Зенит» в гостях, победил заслуженно, став единоличным лидером РПЛ. На три очка оторвался действующий чемпион.