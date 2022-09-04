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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» добыл волевую победу над «Спартаком» и упрочил единоличное лидерство в РПЛ

 
04 Сентября 2022 • 22:00 Комментировать (14)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

В матче восьмого тура чемпионата России сошлись лидеры – «Зенит» и «Спартак».

Протокол игры  
Спартак Москва1:2Зенит
(1:0) Соболев Александр Сергеевич21'  
  48'Ловрен Деян (1:1)
  60'Мостовой Андрей (1:2)
Максименко АлександрДенисов Даниил 63' (Рыбус Мацей ( 63'  90') Чернов НикитаДжикия ГеоргийХлусевич ДаниилЛитвинов Руслан 52' (Кейта Бальде ( 52') Мартинс Кристофер 64' (Пруцев Данил ( 64') Зобнин РоманИгнатов Михаил 52' (Умяров Наиль ( 52') Соболев Александр Сергеевич 71' (Николсон Шамар ( 71') Промес Куинси  42'
Запасные: Зорин ДаниилШитов ВиталийМаслов ПавелСелихов АлександрКлассен ЛеонВолков МихаилРассказов Николай
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянРодригао  62'Дуглас СантосБарриос ВилмарМалком Филипе 81' (Бакаев Зелимхан ( 81') Кузяев ДалерВендел Маркус  42'Мостовой Андрей 66' (Сергеев Иван ( 66') Касьерра Матео
Запасные: КлаудиньоЕрохин АлександрОдоевский ДаниилЧистяков ДмитрийАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилИванGustavo Mantuan
04 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

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Центральный матч не только тура, но и всего первого круга состоялся на «Открытие Арене». Чемпион России против обладателя Кубка России, первое место против второго. На данный момент «Зенит» и «Спартак» заняли все регалии российского футбола, да и демонстрируемый командами футбол, достоин занимаемых мест. В общем, две сильнейшие команды России выясняли, что изменилось за два месяца, когда «Спартак» сгорел «Зениту» 0:4 в Суперкубке.

Неожиданностей в стартовых составах не было: в запасе у «Спартака» остался новичок Бальде Кейта, а игру «Зенита» готов был усилить Зелимхан Бакаев. Рядом с экс-спартаковцем расположились выздоровевший Клаудиньо и Иван Сергеев. А начал встречу с бодрого привоза Александр Максименко. Голкипер «Спартака» выкатил мяч Мостовому в своей штрафной площади, Андрей вроде сориентировался быстро и пробил, но его удар заблокировал Джикия.

«Зенит» атаковал куда лучше, владел инициативой, бодро прессинговал. Следующий шанс, кстати, получил и запорол тот же Мостовой. Андрей снова получил мяч в штрафной площади, на паузе убрал Денисова и пробил, на сей раз чуть-чуть не попав в створ. За такую расточительность «Зенит» был наказан. Игнатов длинной передачей нашёл Соболева, тот сбросил на Мартинса, а потом сам же замкнул прострел Кристофера, ловко развернув Деяна Ловрена – 1:0.

«Зенит» пропустил, но себе не изменил – продолжил губить шикарные моменты. Так Малком и Кассьерра по очереди выбегали на шикарные прострелы, били в касание метров с пяти и не попадали в створ. Такое преимущество просто не могло пройти бесследно. На старте второй половины матча «Зенит» всё-таки сравнял счёт. После подачи от угла поля и рикошета от Литвинова мяч достался Ловрену, который с угла вратарской площади пробил точно в «домик» Максименко – 1:1.

После пропущенного мяча «Спартак» получил ещё один удар, из-за травмы потеряв Литвинова. Абаскаль выпустил Умярова и заодно позволил дебютировать Кейта, заменив Игнатова. Но перестановки эти не помогли. На исходе часа игры Андрей Мостовой воспользовался полной свободой у чужой штрафной площади. Сместился по линии к центру и шикарным ударом уложил мяч под штангу – 1:2. И вот только после гола «Зенит» отдал «Спартаку» инициативу, грамотно выстроившись на своей половине поля. А москвичи в позиционных атаках так и не впечатлили.

В компенсированное время Николсон и Промес могли затолкать мяч в сетку, но Кержаков не допустил этого. Победил «Зенит» в гостях, победил заслуженно, став единоличным лидером РПЛ. На три очка оторвался действующий чемпион.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (14)
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user121594
04 Сентября 2022 в 22:34
Богданыч браво
redwhite1959
04 Сентября 2022 в 22:14
"Спартаку" ЯВНО повезло, что проиграли 1-2! В первом тайме гости должны были забивать штук пять - как минимум! Тренеры в "Спартаке" меняются со скоростью свиста - может быть поэтому никто из них не может поставить грамотную игру в обороне? "Зенит" победил за явным преимуществом - гости были сильнее и в техническом и в тактическом и физическом планах. У них выстроенная командная игра и есть несколько высококлассных бразильцев. "Спартака" только один игрок такого класса - Промес. Не понравилось только то, что в первом тайме гости, проигрывая, начали хамить и провоцировать спартаковцев на конфликты и стычки. Но - как только повели в счёте - успокоились и начали вести себя на поле по-спортивному. Резюме - кто составит питерцам конкуренцию и в этом сезоне - мне непонятно((
Облак
04 Сентября 2022 в 22:14
В матчах Спартака и Зенита последнего времени присутствует одна особенность: забившая первой команда обеспечивает себе ничью. Сегодня тенденция была нарушена. Более того, в последний раз Зенит побеждал на выезде красно-белых, пропустив первыми, аж в 1987 году.
wild cat
04 Сентября 2022 в 22:11
ай на на нэй..джага джага... С ПАБЕДАЙ ЗЕНИТ...с победай СБГ...!!! парасям нада знать сваё места..тама пот плинтусам пущай сидят...))
SpaM
04 Сентября 2022 в 22:09
Крайне бездарная игра. Защита ужасная. Вратарь тоже. Каждый второй не может отдать точный пас на пять метров. За весь матч единственное светлое пятно - голевая атака.
Бальде - это что за чудо? У человека явно проблема с координацией).
И матч показал главный минус Зиньковского - когда его нет, то некому заменить бестолочь Игнатова.
wild cat
04 Сентября 2022 в 22:07
ай...слишкам многа пазволили хрюнделям...)) а так... на классе нежна и акуратна.. вскрыли парася и атправили к любимаму карыту...)) пущай таперь пасутца...))
ингерман
04 Сентября 2022 в 22:11
ай бро за менимальна поражение (как празднег) хрюнделям сёдни наложац пракисшага гуляшу ат пузы.. )))
wild cat
04 Сентября 2022 в 22:15
ай..бро..дык так и далжно быть..)) ышо на хрюндилей силы тратить што ли..)) припарировали и спакойна патриниравалися в зашыти...))
Горчица+
04 Сентября 2022 в 22:12
Прокисла сегодня ботвинья. Корыто смердит.
wild cat
04 Сентября 2022 в 22:17
ай..дык карыта у них таперича зульфия забрала...)) сказала в хазяйстви нужнея будит..)) и не за што кармить энтих чмопионаф...))
Горчица+
04 Сентября 2022 в 22:22
Зульфия будет стирать в этом корыте спартаковские штанишки? Хозяйка, однако...
wild cat
04 Сентября 2022 в 22:37
ай..эта сколька жы вады нада.. штобы атстирать ихнии сильна испачканыя партки...)) прошче бросить их в масква рику..пущай тичение паласкаит...)) жалка толька посли энтава рика станит ни пригодная и испорчиная...))
kostet
04 Сентября 2022 в 22:04
Мостового зря поменял,еще бы парочку положил.
ингерман
04 Сентября 2022 в 22:04
ай.. несложная игра для зенитчикав.. команда на голову сильнее хрюнделей.. с запасом.. ни одного выноса на отбой.. спокойный выход в атаку.. плели незамысловатые кружева в полсилы.. всех сбг с победой.. эйнананэй! ))
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окончен Локомотив Москва 1:2 Ахмат 2.30 3.45 3.10
окончен Спартак Москва 1:2 Зенит 3.85 3.80 1.90
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