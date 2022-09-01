Зарплата Кутепова в «Торпедо» значительно ниже той, которую он получал в «Спартаке»

Стала известна зарплата защитника «Торпедо» Ильи Кутепова.

По информации Metaratings, экс-игрок сборной России зарабатывает в московском клубе 12 миллионов рублей в год (примерно 199,3 тысяч евро).

Напомним, что в начале июля нынешнего года 29-летний Кутепов перешёл в «Торпедо» иp «Спартака», где зарабатывал 2,1 миллиона евро в год. Всего в составе «красно-белых» футболист отличился двумя забитыми мячами в 114 проведённых встречах.

В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл один матч, к котором результативными действиями отметиться не сумел. В следующем туре «автозаводцы» 5 сентября встретятся с «Ростовом». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.