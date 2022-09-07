Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о травматизме в команде.

- Мозеса и Мартинса «Спартака» потерял до весны, а Литвинова и Зиньковского не будет еще около месяца. В команде пошла череда травм?

- Не знаю начет череды, но там были эпизоды. Взять Литвинова. Он подвернул ногу в одном моменте. Мартинс вроде бы проткнул мяч, неправильно сгруппировался, и получился спазм. В футболе от этого никто не застрахован. Теперь появился шанс у других ребят, чтобы проявить себя. Тут надо смотреть, как на эту ситуацию будет реагировать команда. Придется играть той обоймой, которая есть. «Спартаку» предстоят непростые матчи. Скоро игра с ЦСКА, «Ростов» на выезде. Плюс Кубок. Но есть рисунок, есть игра. Это сейчас другая команда по сравнению с матчем за Суперкубок.

- То есть, вы не ждете ухудшения игры и результатов?

- Нет. Не знаю, почему мне так кажется. Те ребята, которые выходили на замену, игру не портили. А где-то даже добавили.

- Смогут ли Пруцев и Умяров безболезненно заменить Мартинса и Литвинова?

- Все зависит от ребят, как быстро они вольются в основной состав. Пруцев, например, быстро вписался в команду, когда имел доверие тренера. Умяров тоже не испытывает проблем на поле. Но одно дело выходить на замену, а другое – полноценно играть. Им надо использовать свой шанс.

- Кто из травмированных является наибольшей потерей?

- Мне нравилось, как играл Литвинов и в нападении, и в обороне. Он был связующим звеном. И атаки начинал, и в защите очень хорошо действовал. Мартинс проделывал много черновой работы, что тоже очень важно.

- У «Спартака» достаточная скамейка запасных, чтобы закрыть проблемные позиции, или надо кого-то приглашать со стороны?

- Если есть возможность взять кого-то полезного для команды, то надо это делать.

- Только что сорвался трансфер полузащитника Фернандеса из-за запросов агента. Это сейчас некстати для «Спартака»?

- Да. Тем более, Абаскаль очень хотел видеть его в команде. Но агентские дела помешали. Скорее всего, этот агент предлагал игроку другой вариант предложения карьеры. Возможно, сам футболист сомневался в переходе.

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- Писали, что он лично уговаривал своего агента довести сделку до завершения.

- Если бы футболист хотел играть в «Спартаке», то не агент принимал бы решение. Скорее всего, там какая-то клубная история. Игрока не хотели отпускать.

- Пишут, что в «Спартак» можете перейти защитник Мевля – переговоры идут. Защитник нужен?

- В обороне есть проблемы. Одно дело, когда «Спартак» обыгрывал команды ниже классом, но мы посмотрели матч с «Зенитом», и лично я ожидал от москвичей большего. Мы увидели, что питерцы выше классом. Даже при том, что хозяева первыми забили. Второй пропущенный мяч, когда четыре защитника стояли в линию, это, прежде всего, тренерская ошибка. Он должен был сказать футболистам, чтобы они выдвигались. Поэтому если «Спартак» хочет двигаться вперед, нужны приобретения. Наверняка в клубе следили, в каком Мевля состоянии. Этот футболист играл в «Зените», «Сочи», он адаптирован к нашему чемпионату. Плюс это опытный игрок.

- Мевля соответствует уровню команды?

- Да. Он спокойно вольется в коллектив. У него есть свои слабые стороны – он не так быстр, но за счет опыт и правильного выбора позиции, смотрится неплохо. И потом, Джикия всегда может его подстраховать. Если команда хочет претендовать на самые высокие места, нужна конкуренция в составе – человек восемнадцать, готовых безболезненно сменять друг друга.

- В «Спартаке» такого нет?

- На сегодняшний день, нет. Есть молодые ребята, которым Абаскаль доверяет, но чтобы безболезненно ротировать состав, нужны более опытные игроки.

Елена Григорьевская