Кавазашвили назвал причину отсутствия Николсона в стартовом составе «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о малом количестве игрового времени нападающего «красно-белых» Шамара Николсона в матчах текущего розыгрыша РПЛ.

По мнению Кавазашвили, ямайский форвард не подходит главному тренеру команды Гильермо Абаскалю по стилю игры.

«Абаскаль требует скоростную игру от обороны к атаке с жёстким захватом соперника на чужой половине поля, а Николсон с этим не справляется, поэтому для него и не находят места в основном составе», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний форвард провёл в составе «красно-белых» шесть матчей, не отличившись в них результативными действиями. Отметим, что лишь в одной встрече ямаец вышел на поле в стартовом составе «Спартака».