Ловрен забил «Спартаку» в самом начале второго тайма

На «Открытие Банк Арене» в центральном матче восьмого тура Премьер-лиги встречаются «Спартак» и «Зенит». Хозяева поля выиграли первый тайм благодаря мгновенной атаке и решающему удару Александра Соболева метров с семи. Только-только возобновился матч после перерыва, как коллектив Сергея Семака отыгрался. Последовал навес с углового во владения Александра Максименко, и там в неразберихе Деян Ловрен с разворота переправил мяч в цель. Счет стал 1:1.

При таком результате «Зенит» с 18 очками выходит на чистое первое место, следом впритык идут «Спартак», ЦСКА и «Краснодар».Текстовый репортаж на LiveResult.ru.