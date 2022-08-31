Маслов рассказал, как «Спартаку» победить «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов пообщался с журналистом «РБ Спорта» о предстоящем поединке с петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги.

«Что нам нужно сделать, чтобы обыграть «Зенит»? Не дать им забить, забить самим - и тогда мы выиграем!», - сказал футболист «красно-белых».

«Спартак» примет «Зенит» на «Открытие Банк Арене» в воскресенье, 4 августа. Начало игры – в 20:00 по местному времени.

В преддверии поединка «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а петербуржцы располагаются на первой строчке.