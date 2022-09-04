​Футболисты «Спартака» встретятся с Федуном

Почти две недели назад было объявлено о том, что Леонид Федун перестал быть руководителем «Спартака» - свои акции он продал компании «Лукойл». В ближайшее время планируется прощальная встреча Федуна с футболистами команды. Об этом рассказал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых». Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Панк инсайд».

«Будет встреча. Наш генеральный директор Евгений Мележиков заявил, что после матча с «Зенитом» игроки встретятся с Леонидом Федуном в ресторане. Будет ли это сегодня? Я не знаю. Возможно, сегодня. У всех свои дела, планы, плюс ситуация с коронавирусом. Обязательно встретятся», - сказал Зеленов.

В воскресенье «Спартак» играет против «Зенита». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.