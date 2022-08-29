Волочкова: «Ни себя, ни Бузову не вижу в «Спартаке»

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слова Дмитрия Губерниева, который призвал ввести её вместе с Заремой Салиховой и Ольгой Бузовой в руководство московского «Спартака».

«Мы с Олей родились в один день – 20 января. Она мне очень нравится. Но ни себя, ни Олю Бузову я лично не вижу в «Спартаке», – цитирует Волочкову Sport 24.

Ранее компания «Лукойл» выкупила контрольный пакет акций «Спартака». Пост президента клуба покинул Артём Федун, который занимал свою должность с 2004 года.

В данный момент «Спартак» идёт на втором месте в Российской-премьер лиге, отставая от «Зенита» на одно очко. В следующем туре «красно-белые» проведут с «сине-бело-голубыми» очную встречу.