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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Волочкова: «Ни себя, ни Бузову не вижу в «Спартаке»

 
29 Августа 2022 • 14:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слова Дмитрия Губерниева, который призвал ввести её вместе с Заремой Салиховой и Ольгой Бузовой в руководство московского «Спартака».

«Мы с Олей родились в один день – 20 января. Она мне очень нравится. Но ни себя, ни Олю Бузову я лично не вижу в «Спартаке», – цитирует Волочкову Sport 24.

Ранее компания «Лукойл» выкупила контрольный пакет акций «Спартака». Пост президента клуба покинул Артём Федун, который занимал свою должность с 2004 года.

В данный момент «Спартак» идёт на втором месте в Российской-премьер лиге, отставая от «Зенита» на одно очко. В следующем туре «красно-белые» проведут с «сине-бело-голубыми» очную встречу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Бузова Дмитрий Губерниев Анастасия Волочкова
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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