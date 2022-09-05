Ловрен поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о доминировании «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге.

«Каждый год «Зенит» показывает, что мы голодны до побед, хотим выигрывать чемпионат и титулы. У нас хороший характер», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В центральном матче восьмого тура Российской премьер-лиги команда Сергея Семака на выезде победила московский «Спартак» со счетом 2:1. Благодаря вчерашнему успеху петербуржцы закрепились в статусе лидера турнира. «Спартак» отстает от питерцев на четыре очка и занимает пятое место.