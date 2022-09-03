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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили уверен в том, что «Спартак» не обыграет «Зенит»

 
03 Сентября 2022 • 11:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Зенит».

По мнению ветерана, москвичи не сумеют обыграть петербуржцев в этой встрече, так как «Зенит» обладает очень сбалансированным составом, которому не навредит даже вероятное отсутствие Клаудиньо. Кавазашвили считает, что бразильца сможет заменить экс-спартаковец Зелимхан Бакаев.

«Да, в начале сезона «красно-белые» выглядят прилично. Но этот временный успех ещё не говорит о большом мастерстве всей команды. «Зенит» же сбалансированный коллектив, с техничными индивидуально сильными футболистами. Думаю, «Спартак» попрёт вперёд, постарается сыграть в атаку, но для победы этого не хватит.

Не будет Клаудиньо? Не надо сбрасывать со счетов того же Бакаева. «У него будет определённый настрой на игру против «Спартака», — цитирует Кавазашвили «Плеймейкер».

Напомним, что после семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 17 очками в своём активе. «Спартак» занимает вторую строчку, отставая от петербуржцев на один балл.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 4 сентября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили
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