Ловрен: «Зениту» не скучно без еврокубков»

Хорватский защитник Деян Ловрен высказался относительно отстранения команды от участия в еврокубках на сезон-2022/2023.

«Без еврокубков не скучно. Нужно принять это. К сожалению, это не наше решение. Мы должны играть в чемпионате, в Кубке и стараться быть лучшими во всем», - приводит слова Ловрена издание «Чемпионат».

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги петербургский коллектив на выезде переиграл столичный «Спартак» со счетом 2:1. После этой победы подопечные Сергея Семака набрали 20 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Спартак», в свою очередь, располагается на пятой позиции.