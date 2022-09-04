Радченко: «Сказался класс игроков «Зенита»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева.

Бывший нападающий московского «Спартака» и российской сборной, Дмитрий Радченко, считает подобный итог закономерным, он объяснил это более высоким классом игроков «Зенита».

- «Зенит» заслуженно победил, матч понравился. Он был информативным для всех — многие думали, что «Спартак», который на данный момент выглядит очень прилично, может составить конкуренцию «Зениту». Но было видно, что «Зенит» посильнее, не говоря уже об индивидуальных качествах игроков, - цитирует слова Радченко Metaratings.ru.



