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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Сказался класс игроков «Зенита»

 
04 Сентября 2022 • 23:33 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева.

Бывший нападающий московского «Спартака» и российской сборной, Дмитрий Радченко, считает подобный итог закономерным, он объяснил это более высоким классом игроков «Зенита».

- «Зенит» заслуженно победил, матч понравился. Он был информативным для всех — многие думали, что «Спартак», который на данный момент выглядит очень прилично, может составить конкуренцию «Зениту». Но было видно, что «Зенит» посильнее, не говоря уже об индивидуальных качествах игроков, - цитирует слова Радченко Metaratings.ru.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Радченко
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