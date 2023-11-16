Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на товарищескую игру сборных России и Кубы. Об этом вещает пресс-служба РФС.

Помогать Кульбакову в роли лайнсменов будут Олег Маслянка и Дмитрий Жук, а резервным арбитром встречи назначили Рафаэля Шафеева.

Напомним, что до игры россиян и кубинцев остаётся совсем немного – команды выйдут на поле «Волгоград Арены» в понедельник, 20 ноября.

Ранее от пресс-службы сборной России появился забавный ролик, посвящённый грядущему футбольному матчу.