Булыкин отказался делать выводы из победы сборной России над Кубой

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отказался делать выводы после победы национальной команды в матче против Кубы.

«Соперник не того уровня, чтобы делать какие-то выводы, но хорошо сыграли, показали хорошую игру, порадовали болельщиков. Это молодцы», - приводит слова Булыкина «Газета.Ru». Также экс-форвард «Аякса» и «Локомотива» отказался выделять лучшего футболиста, назвав всю команду.

Напомним, что сборная России в последнем матче в 2023 году обыграла латиноамериканского соперника со счётом 8:0. На счету подопечных Валерия Карпина три победы в текущем году при двух ничейных результатах в официальных встречах.