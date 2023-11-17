​Шутка дня: Абаскаль следит за Соболевым

Телеграм-канал «НЕУТКИН» разместил в сети изображение, которое сопроводил следующей подписью:

«Абаскаль на базе в Новогорске следит за тем, посещает ли Соболев командные завтраки».

Александр Соболев получил приглашение в национальную команду на ближайший матч сборной России. Напомним, что товарищеский матч между сборной Россией и сборной Кубы состоится в понедельник, 20 ноября 2023 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем портале.