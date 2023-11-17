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​Шутка дня: Абаскаль следит за Соболевым

17 Ноября 2023 • 12:59 Комментировать
РОССИЯ
...
Куба
20.11 19:00

Телеграм-канал «НЕУТКИН» разместил в сети изображение, которое сопроводил следующей подписью:

«Абаскаль на базе в Новогорске следит за тем, посещает ли Соболев командные завтраки».

 

 

Александр Соболев получил приглашение в национальную команду на ближайший матч сборной России. Напомним, что товарищеский матч между сборной Россией и сборной Кубы состоится в понедельник, 20 ноября 2023 года. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем портале.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Соболев Гильермо Абаскаль

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