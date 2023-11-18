Селюк: «Не буду смотреть матч России с Кубой, эта страна у меня больше ассоциируется с боксёрами»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от ближайшего матча сборной России. Напомним, команда Валерия Карпина 20 ноября в Волгограде примет у себя дома сборную Кубы.

«Смотреть матч я не буду. Куба у меня ассоциируется с боксёрами больше. Поэтому, если бы боксёры приехали, было бы более интересно», – сказал Селюк в беседе с изданием Vprognoze.

Напомним, в своём последнем товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. Команда Валерия Карпина всё ещё отстранена от участия в международных соревнованиях, из-за чего сборная не ведёт борьбу за квалификацию на чемпионат Европы 2024 года.