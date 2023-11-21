Канчельскис назвал очевидный плюс от матча сборной России с Кубой

Бывший футболист Андрей Канчельскис назвал один очевидный плюс от вчерашнего разгрома сборной России команды Кубы. Напомним, соперники встречались в Волгограде в рамках товарищеского матча, победу с неприличным счётом 8:0 оформили россияне. Три гола команда Валерия Карпина забила в первом тайме, а пять – во втором, каждый раз отличались разные футболисты.

«Такие матчи тоже нужны. Конечно, всем с Германией и Италией хочется играть, но что поделать – такие времена. Главное футболисты увиделись друг с другом, пообщались, получили удовольствие от победы – тоже хорошо», - делится Канчельскис с «РИА Новости».

Таким образом, сборная России сыграла восемь товарищеских матчей в уходящем 2023 году.