​В кубинской ассоциации футбола знают Дзюбу

Мигель Перес, генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы, ответил на вопрос, знает ли он форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Да, я знаю такого игрока, как Артём Дзюба. Он хорошо играет», - цитирует Переса ТАСС.

На клубном уровне Артём Дзюба сейчас выступает за «Локомотив». Если брать сезон 2023/2024, то нападающий провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

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