Кирилл Печенин, 26-летний белорусский защитник стал игроком самарских «Крыльев Советов», об этом сообщает пресс-служба волжан.

Футболист перебрался на берега Волги на правах свободного агента. Контракт с игроком обороны рассчитан на два с половиной года. В самарском клубе Кирилл будет выступать под 25 номером на спине.

Отмечается, что Печенин - игрок национальной сборной Белоруссии. За команду своей страны он провел 25 матчей. Также «Крылья» - его не первый клуб в РПЛ, до этого он выступал в рядах «Оренбурга». В разное время карьеры также выступал за белорусские клубы: «Витебск», «Орша», «Нафтан», «Динамо» (Брест), «Рух».