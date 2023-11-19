Борис Игнатьев — о сборной России: «С каждой следующей игрой я надеюсь увидеть новых мастеров»

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Кубы.

«Команда Кубы далеко не лидирующая в мировом футболе. Прежде всего, мне хочется увидеть наших футболистов. С каждой следующей игрой я надеюсь увидеть новых мастеров в действии и нашу команду в целом», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.

Контрольный поединок сборной России и сборной Кубы запланирован на понедельник, 20 ноября. Начало игры должно состояться в 19:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.