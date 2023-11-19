Карпин: «Невызов Кругового не связан с рождением ребёнка»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о невызове защитника санкт-петербургского «Зенита» Данила Кругового в национальную команду.

Ранее футболист предположил, что его непопадание в заявку связано с рождением ребенка.

«Невызов Кругового не связан с рождением ребенка. Вообще впервые слышу об этом. Мы вызывали игроков, у которых недавно родились дети», — передает слова Карпина «Чемпионат».

На счету 25-летнего Кругового лишь один матч в составе сборной России, в котором он не смог отметиться результативными действиями.

Завтра, 20 ноября, пройдет товарищеская встреча подопечных Валерия Карпина со сборной Кубы. Начало игры запланировано на 19:30 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.