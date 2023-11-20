Непомнящий назвал форварда, которого хотел бы видеть основным в сборной России

Советский и российский тренер, а ныне футбольный эксперт со стажем Валерий Непомнящий назвал футболиста, который, по его мнению, должен играть в основе сборной России.

«Каждому своё. Я бы вообще Тюкавина хотел видеть. Это дело вкуса и тренера. Но конечно, Соболев, Сергеев и Чалов обладают своими качествами», - говорит Непомнящий Legalbet.

Напомним, что сборная России и сборная Кубы начнут свой волгоградский товарищеский поединок совсем скоро – в 19:30 по московскому времени. Местом действия станет «Волгоград Арена», что располагается в одноимённом городе-миллионнике. Текстовую трансляцию проведёт наш портал.