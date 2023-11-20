Шипицин: «Я бы в сборную России многих игроков больше не вызывал»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Куба (8:0).

- Я не понимаю смысла таких игр. Может, она была сделана для того, чтобы команде почувствовать вкус победы. Но даже на фоне такого соперника я бы многих игроков больше не вызывал в сборную. Или желания особо не было, когда счёт стал 3:0, 4:0, или реальной уровень такой. В принципе, конечно, можно проводить такие матчи, но чисто для того, чтобы как-то замотивировать футболистов, дать им почувствовать вкус победы. А так, это не уровень сборной России вообще. Надо искать в качестве соперников более серьёзные сборные, но пока у нас с ними что-то ничего не получается.