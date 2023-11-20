Сильянов: «Во время удара через себя, показалось, что я вообще упал, как валенок какой-то»

Защитник сборной России Александр Сильянов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с командой Кубы.

- Тебе самому какой момент больше понравился - удар через себя или забитый гол?

- Наверное, с забитым, потому что во время удара через себя, показалось, что я вообще упал, как валенок какой-то.

- Не могу сказать, что ты прыгнул, как Роналду, но и не как валенок. Твой забитый мяч - достаточно неординарное событие для крайнего защитника?

- Поменялись с Пиняевым, пришлось остаться в нападении, так подфартило, что Федя Чалов мне выдал передачу, я забил.

- Классный комбинационный футбол. Да, со скидкой на уровень соперника, но всё равно, восемь - это хорошо?

- Да, хорошо, но могли еще забивать, я думаю.

- Что тебе сегодня в организации игры сборной понравилось больше всего?

- Что спокойно играли без всякой трясучки и реализовывали свои моменты.

- Футбол - удовольствие, но это и работа в том смысле, что нужно выполнять тренерское задание, ответственность за результат. А сегодня было впечатление, что в хорошем смысле, как в детстве, получаешь радость от игры.

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- Да, плюс еще с такими болельщиками, их так много пришло, поэтому сегодня одно удовольствие было прямо.

- Реально есть разница, когда играешь в клубе при полном стадионе, или когда играешь с Кенией? Не та атмосфера. Есть разница?

- Конечно. Огромная разница есть, 100%. Тут ты постоянно слышишь, хочется играть и выигрывать. Конечно, есть разница.