Билялетдинов: «Непонятно, чего ожидать от Кубы, никто не знает эту команду»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от товарищеского матча, в котором сборная России встретится с командой Кубы.

Билялетдинов отметил, что хоть о Кубе пока известно не так много, российские футболисты выйдут на поле с хорошей мотивацией, так как игра пройдёт в Волгограде при домашних трибунах.

«Непонятно, чего ожидать от Кубы, никто не знает эту команду. Но посмотрим, о Кении мы тоже мало что знали, а сыграли в ничью — 2:2. Вопрос ещё в настрое наших парней. Но безусловный плюс, что мы будем играть дома, в Волгограде», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Матч Россия — Куба состоится сегодня, 20 ноября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.