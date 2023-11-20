​Сборная России вышла на поле в Волгограде

В понедельник сборная России проведёт товарищеский матч против Кубы. Пресс-служба российской национальной команды опубликовала видео, на котором видно, что игроки уже вышли на поле. Судя по всему, видео было снято перед началом процесса разминки.

Ранее был обнародован стартовый состав сборной России. С капитанской повязкой команду на игру выведет полузащитник Александр Головин, который на клубном уровне представляет «Монако».

Матч между сборными России и Кубы стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:30. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.