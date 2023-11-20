Булыкин: Нужно, чтобы сборная России приносила хорошие эмоции

Бывший игрок российской сборной Дмитрий Булыкин назвал главную задачу национальной команды после победы над Кубой со счётом 8:0.

«Так, в принципе, и нужно, чтобы наша сборная приносила хорошие эмоции, когда у клубов нет международных матчей, а у национальной команды есть, пусть и не с самыми сильными сборными, но ребята — молодцы, сделали праздник», — рассказал эксперт в интервью «Газете.Ru».

Булыкин отметил, что нужно поздравить поклонников с хорошей игрой сборной, а также и саму команду с хорошим результатом.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина провели пять официальных матчей, одержав три победы при двух ничейных результатах.