​Рианчо высказался насчёт того, что Карпин не пел гимн России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не пел гимн перед товарищеским матчем против Кубы. Комментарий на этот счёт дал испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке».

«Не стоит придавать этому значение, это всего лишь рабочая ситуация. Я уверен, что Карпин всем сердцем любит Россию. Это очень качественный тренер. Ну не поёт он гимн, и что здесь такого? Иногда выражение чувств не так важно, ведь главное само их наличие», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Сборная России разгромила Кубу в Волгограде со счётом 8:0. Команда Валерия Карпина осталась в одном голе от повторения рекорда – самой крупной победой российской сборной в истории является победа со счётом 9:0.

В следующий раз национальная сборная России может собраться в марте. В условиях санкций команда Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.