Восемь (!) ноль: кто из футболистов сборной России шикарно сыграл против Кубы, а кто умудрился матч провалить

Оценки футболистам Валерия Карпина

Уровень соперника безусловно имеет значение. Прыгать до потолка от этих 8:0 не стоит, но и нас поймите – давно у сборной России не было таких ярких побед, так что оценки будут высокие. Кубинские вратари (даже не будем прибегать к фамилиям) метались от чудовищных ошибок до отражённых пенальти, а вот атака сборной России стабильно работала на ура.

Так кто же стал творцом итогового успеха? Кто внёс наибольший вклад в победу, а кто сыграл ниже своего уровня даже против Кубы? Давайте разбираться. Пройдёмся по персоналиям сборной России, поделимся мнением.

Статистика матча: владение мячом – 66:34, удары по воротам – 29:3, в створ – 17:0, угловые – 10:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – б/о. Очень сильно извиняй нас Матвей, но работы у тебя не было совсем. Ноль ударов в створ, один (!) более-менее неприятный подход к воротам от Кубы.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ – 5,0. А вот и первая неожиданность. С фланга Волкова пришла как раз та самая неприятная атака, а вообще Сергей умудрился проиграть все три единоборства за матч. И постоянно подавал в никуда.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 8,0. Центр обороны был непроходим, сыграв куда лучше. А на счету Солдатенкова аж два важнейших отбора. С первого начался первый гол сборной России, со второго – четвёртый.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 7,5. Максим столько «полезных» отборов не совершил, зато был безгрешен в борьбе. Выиграл три эпизода из трёх, совершил три отбора, регулярно запускал «лонгболы». Четыре из шести добрались до адресата.

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АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – 8,0. Отличную оценку получает и Сильянов, утюживший левый фланг. Тут и толковая игра на опережение и регулярные подключения, добавлявшие ширину атаке. Гол Сильянова стал справедливой наградой за столь опасные и смелые походы в атаку.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – б/о. Центр поля в первом тайме действовал в режиме энергосбережения.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – б/о.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 7,0. За тайм успел отличиться Антон Миранчук, но тут он скорее должен благодарить голкипера сборной Кубы и Фёдора Чалова, на двоих соорудивших гол. Сам Миранчук почти не обострял.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 8,5. А вот Головин был максимально активен. Все атаки строились через Александра, иногда он даже слишком тянул одеяло на себя (целых 5 ударов успел нанести), но в основном играл на пользу команды. Раскрутил четыре опаснейшие атаки, ассистировал Облякову, забил сам.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 9,0. В активе Ивана тоже гол+пас, но оценку он получает выше, потому что вскрывал ещё «свежую» Кубу. Какое-то феноменальное взаимодействие с Головиным и Чаловым поймал Обляков, идеально подыгрывая любому из партнёров. Вот прям всё в такт, всё своевременно, всё опасно. Четыре обостряющие передачи и удары только по делу.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 8,0. Фееричный час игрового времени провёл и Чалов, накопивший за это время два ассиста. Тоже дополнительные полбалла за победу над основой Кубы, за отличное движение и действия в подыгрыше. Немного напрягло завершение – за час пробил всего раз и то неточно.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,5. Вместо Миранчука вышел Пруцев, добавив активности в центре поля. Можно сказать, что игру взбодрил. Активные подключения из глубины принесли свои плоды – отличился в середине тайма единственным ударом по воротам.

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 4,0. Да, и такое бывает. Ужасающий матч Пиняева, умудрился Сергей провалиться против Кубы. Трижды брал игру на себя и ни разу не смог соперника обыграть, очень много хотел показать, но в итоге только не реализовал пенальти.

НИКИТА КРИВЦОВ – 7,0. Дебютный гол Кривцова за сборную России получился довольно лёгким. Не встретил сопротивления, мощно пробил с угла вратарской. По степени влияния на игру напомнил Антона Миранчука.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Очень активно вошёл в игру Соболев. Стал доказывать Карпину, что тоже готов играть в «подвижной» атаке. Давил защитников мощью, открывался за спины. Сам забил довольно быстро, ассистировал Мостовому, ещё и совершил два отбора на чужой половине поля.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНИКОВ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – 8,5. По степени полезности готов спорить с Обляковым и Головиным, но всё-таки добивал уставших кубинцев. Однако там преуспел сильно. Отличной передачей нашёл Кривцова, просто сделал гол для Пруцева, сам забил под занавес матча. 1+2 за полчаса – результат очень серьёзный.