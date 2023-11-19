​Предигровая тренировка сборной России собрала сотни людей

В воскресенье вечером сборная России проводит предигровую тренировку. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», на это мероприятие пришли посмотреть около 600 человек, в основном дети.

Отмечается, что желающих было гораздо больше, однако размеры трибун ограничили пропускную способность.

Сборная России в понедельник, 20 ноября, проведёт товарищеский матч против Кубы. Игра на «Волгоград Арене» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи.