Алдонин прокомментировал победу сборной России в матче с Кубой

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин оценил победу сборной России в товарищеском матче против Кубы со счётом 8:0.

«У футболистов сборной России все получалось, не было никакого напряжения. Счет позволял действовать раскованнее. Оценивать игру с точки зрения результата сложно», - приводит слова победителя Кубка УЕФА «РБ Спорт». Также Алдонин отметил, что главным впечатлением от прошедшей игры стали полные трибуны в Волгограде.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина уверенно закрыли 2023 год, одержав третью победу в пяти товарищеских матчах.