Валуев: «Такие матчи, как с Кубой, помогают поднять спортивный дух»

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о победе сборной России над Кубой (8:0) в товарищеском матче, который состоялся в минувший понедельник, 20 ноября.

Отметим, что российской команде не хватило всего одного гола для того, чтобы повторить свою крупнейшую победу в истории.

«Такие матчи, события в первую очередь помогают поднять спортивный дух. Об этом говорит количество людей, которые пришли на стадион в Волгограде, чтобы посмотреть на игру сборной России», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех международных турниров. В октябре сборная России обыграла в товарищеском матче Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).